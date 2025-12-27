به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای با بیان اینکه سهم سد‌های استان از بارش‌های پاییزی امسال حدود ۳۳ میلیون مترمکعب بوده است، گفت: بخشی از بارش‌های پاییزی به‌صورت برف در ارتفاعات ذخیره شده و در کنار آن، ۳۳ میلیون مترمکعب آب نیز وارد مخازن سد‌های استان شده است که بیشترین حجم ورودی به سد‌های شهید کاظمی بوکان، شهرچای ارومیه، کانی‌سیب پیرانشهر و مهاباد مربوط می‌شود.

مجید رستگاری افزود: هم‌اکنون ۱۷ سد در آذربایجان‌غربی در مدار بهره‌برداری قرار دارد که مجموع ظرفیت مخازن آنها حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب است، اما درحال حاضر فقط ۷۶۷ میلیون مترمکعب آب در این سد‌ها ذخیره شده که این موضوع نشان‌دهنده تداوم دغدغه کم‌آبی در استان است.

رستگاری، با اشاره به قرار گرفتن سد‌های استان در سه حوزه آبریز دریاچه ارومیه، ارس و زاب اظهارکرد: در حوزه آبریز دریاچه ارومیه، هشت سد شامل شهید کاظمی بوکان، مهاباد، شهرچای، زولا، دریک، حسنلو، ساروق و چپرآباد در مجموع یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند، اما موجودی فعلی آنها تنها ۲۴۱ میلیون مترمکعب است.

وی گفت: سد‌های حوزه ارس شامل بارون ماکو، آغ‌چای، شهید قنبری، قیقاچ و کرم‌آباد نیز در مجموع ۴۲۸ میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی دارند، در حالیکه میزان ذخیره فعلی آنها به ۱۲۸ میلیون مترمکعب می‌رسد.

رستگاری درباره حوزه زاب هم گفت: سه سد سلیوه، کانی‌سیب پیرانشهر و کوله‌سه سردشت در این حوزه در مجموع ۶۹۱ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند و اکنون ۲۹۶ میلیون مترمکعب آب در آنها ذخیره شده است.

وی افزود: علاوه بر تبخیر سالانه بخشی از آب پشت سدها، هرسال حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب نیز برای تأمین نیاز آشامیدنی رهاسازی می‌شود.

رستگاری، با اشاره به وضعیت بارش‌ها اضافه کرد: در سال آبی جاری، میانگین بارندگی در سه حوزه آبریز استان ۹۳ میلی‌متر ثبت شده که نسبت به ۶۳ میلی‌متر سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با میانگین بلندمدت ۷.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی، بر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: با توجه به کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی به‌ویژه در حوزه دریاچه ارومیه، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب از اهمیت بالایی برخوردار است.