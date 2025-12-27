پخش زنده
رویداد شهر دخت دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی همدان، در مجتمع گردشگری عباس آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: اردوهای شهر دخت و از سفر تا سمن، بر اساس تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان و وزارت علوم برای دانشجویان نوبت اول و غیر بومی دانشگاههای سراسر کشور در حال برگزاری است.
مهدی چاروسایی افزود: این رویداد ملی با هدف افزایش نشاط اجتماعی، آشنایی دانشجویان غیربومی با جاذبههای گردشگری استانهای مختلف کشور و ثبت یک سمن (سازمان مردم نهاد دانشجویی) برگزار میشود.
او همچنین تاکید کرد: این رویداد ملی تاکنون برای دانشجویان ۵ دانشگاه استان همدان برگزار شده است و برای مابقی دانشگاهها هم برگزار خواهد شد.