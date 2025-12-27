دیپلم افتخار هفتمین جشنواره تئاتر شهر در تهران به مرضیه یکتایی بازیگر لنگرودی اهدا شد.

دیپلم افتخار «هفتمین جشنواره تئاتر شهر تهران» به هنرمند لنگرودی رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرضیه یکتایی بازیگر لنگرودی با رای هیأت داوران، دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن «هفتمین جشنواره تئاتر شهر تهران» را برای بازی در نمایش ققنوس دریافت کرد.

مرضیه یکتایی متولد ۱۳۷۲ اهل لنگرود دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بازیگری از دانشگاه نبی اکرم تبریز، حدود ۱۵ سال سابقه هنری در رشته بازیگری و تئاتر دارد.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر»، با حضور شخصیت‌های فرهنگی و با معرفی برگزیدگان این رویداد هنری در پردیس تئاتر تهران به کار خود پایان داد.