عملیات یافتن چوپان و گله مفقود شده در مهگرفتگی با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جمعیت هلالاحمر استان مرکزی اعلام کرد: در پی دریافت گزارش مفقودی یک نفر در کویر میقان، نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان مرکزی بلافاصله وارد عمل شدند.
این حادثه عصر دیروز و در محدوده کیلومتر ۱۵ محور اراک–فرمهین روی داد.
بر اساس اعلام مدیریت بحران، یک چوپان به همراه گله گوسفندان خود در اثر مه شدید در کویر میقان مفقود شده بود.
عملیات از ساعت ۱۷:۳۵ با اعزام تیمهای واکنش سریع آغاز شد.
تیمهای امدادی شامل یک تیم ۸ نفره از شعبه اراک، یک تیم دو نفره از واحد کوهستان اراک، یک تیم دو نفره از واحد آنست و یک نیروی پشتیبان از ستاد استان، با بهکارگیری ۴ دستگاه خودرو و با همکاری نیروی انتظامی به محل اعزام شدند.
چوپان مفقود شده، در سلامت کامل به همراه گله گوسفندان شناسایی و به روستای محل سکونت بازگردانده شد.
عملیات جستوجو و نجات در ساعت ۲۲:۳۰ با موفقیت پایان یافت.