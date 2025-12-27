پخش زنده
رئیس کل دادگستری گلستان از رفع مشکل دو واحد تولیدی در شهرستان کردکوی با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر آسیابی با بیان این که، این دو واحد تولیدی آجرپزی بهدلیل بدهیهای معوق و قطع برق و گاز، از یکسال پیش تعطیل شده بودند، گفت: با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی و دادستان کردکوی، موضوع بدهی این واحدهای تولیدی، تعیین تکلیف و با همراهی دستگاههای اجرایی، برق و گاز هر دو واحد تولیدی دوباره وصل شد.
وی ادامه داد: با حل مشکل، این واحدها، تا یک ماه آینده فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و به چرخه تولید بازمیگردند.
رئیس کل دادگستری گلستان، گفت: با فعالیت دوباره این واحدها، ۱۱۵ کارگر به محل کار خود باز میگردند.
منبع:دادگستری