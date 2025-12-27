پخش زنده
امروز: -
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت : ترویج فرهنگ اهدای عضو و گسترش زایمان طبیعی از محورهای اصلی حوزه درمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دکتر فرهاد سلطانی با اشاره به نقش راهبردی حوزه درمان در ارتقای شاخصهای سلامت، ترویج فرهنگ اهدای عضو، گسترش زایمان طبیعی و بهبود دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی را از اولویتهای اصلی این معاونت برشمرد و بر ضرورت تقویت زیرساختها، ساماندهی خدمات و ارتقای هماهنگی شبکههای بهداشت و درمان تأکید کرد.
دکتر سلطانی با اشاره به وضعیت اشغال تخت در مراکز درمانی اظهار کرد: میزان درصد اشغال تخت در بیمارستانهای تابعه در مقایسه ششماهه نخست سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تغییری نداشته است. افزایش این شاخص نقش مهمی در بهبود درآمدهای جاری بیمارستانها و دانشگاه دارد.
وی افزود: خوشبختانه کاهش مرگ مادر باردار از نکات مثبت این دوره بوده و آمار مرگومیر نوزادان نیز افزایش نداشته است و شاخصهای مربوطه در وضعیت مطلوبی قرار دارند؛ با این حال، اطلاعرسانی فوری و بهموقع موارد بارداری پرخطر در شهرستانهای تابعه دانشگاه به واحد مامایی معاونت درمان، یک ضرورت جدی و اجتنابناپذیر است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به موضوع پیوند اعضا گفت: توسعه و ترویج فرهنگ پیوند اعضا عاملی مؤثر در کاهش هزینههای نظام درمان و بیماران است و ضرورت ارتقای عملکرد دانشگاه در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
دکتر سلطانی ادامه داد: لزوم ساماندهی و تقویت فرآیندهای مرتبط با پیوند اعضا بیش از پیش اهمیت دارد. پزشکان متخصص در زمینه پیوند عضو در اهواز در حال فعالیت هستند و لازم است ارتباط شهرستانها با مرکز استان بیش از گذشته تقویت شود.
وی با اشاره به وضعیت گردشگری سلامت گفت: در ششماهه نخست سال جاری این حوزه با کاهش آماری مواجه شد و علت اصلی آن جنگ ۱۲ روزه و توقف پروازهای خارجی در آن مقطع بوده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز درخصوص وضعیت اشغال تخت در شهرستانها افزود: ماهشهر با ۷۰ درصد بیشترین میزان اشغال تخت را دارد. شهرستانهای کمجمعیتتر به دلیل تعداد کمتر متخصصان و حجم پایینتر خدمات، با زیاندهی مواجه هستند. همچنین در شهرهای پرجمعیت، میزان اعمال جراحی و مراجعات درمانگاههای تخصصی بیشتر است.
دکتر سلطانی ادامه داد: آمار مراجعه به درمانگاههای تخصصی در برخی شهرستانها مناسب است، اما در برخی دیگر از شهرستانها کاهش مراجعه به درمانگاههای تخصصی وجود دارد که نشاندهنده تمایل بیماران برای مراجعه به مطبها و مراکز بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: زیرساختها و آمادگیهای لازم برای راهاندازی سامانه «ویدئو استروک» در شهرستانهای تابعه دانشگاه فراهم شده است و با بهرهبرداری از این ظرفیت، امکان ارائه مشاوره تخصصی فوری، تسریع در تصمیمگیری درمانی و ارتقای کیفیت خدمات به بیماران سکته مغزی، بهویژه در مناطق دور از مرکز، فراهم خواهد شد.
دکتر سلطانی ادامه داد: ساماندهی اعزامهای بین بیمارستانی نیز از دیگر موارد مهم بوده و عدم تأخیر در اعزام بیماران، نیازمند توجه جدی از سوی شبکههای بهداشت و درمان است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به لزوم ترویج زایمان طبیعی گفت: ترویج زایمان طبیعی در برابر سزارین نیازمند مداخله بیشتر است. بسیاری از سزارینها فاقد اندیکاسیون علمی هستند و باید با اطلاعرسانی گستردهتر، آگاهی عمومی افزایش یابد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز در خرید تجهیزات پزشکی افزود: در نگهداشت و تعمیر تجهیزات پزشکی باید نهایت دقت به کار گرفته شود؛ همچنین آمادگی لازم برای اعزام تکنسینهای تجهیزات پزشکی برای تعمیرات به شهرستانها وجود دارد.