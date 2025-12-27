پخش زنده
معاون دفتر بازاریابی و تجاریسازی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر لزوم حمایت مؤثر از هنرمندان بومی و تقویت زیرساختهای فروش و بازاریابی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پروانه حیدری با اشاره به جایگاه صنایعدستی در اقتصاد فرهنگی کشور گفت : صنایعدستی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی و انتقال ارزشهای بومی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، ایفا میکند و توسعه این حوزه نیازمند برنامهریزی منسجم و نگاه تجاریسازی است.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت نمایشگاهها برای ارتباط مستقیم هنرمندان با مصرفکنندگان، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان تأکید کرد و افزود : حمایت از صنایعدستی باید از مرحله تولید تا عرضه و فروش ادامه داشته باشد تا هنرمندان بتوانند با انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
معاون دفتر بازاریابی و تجاریسازی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین ضمن بازدید از هفتمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی استان هرمزگان، این نمایشگاه را بستری مناسب برای معرفی خلاقیتها و توانمندیهای هنرمندان این استان و سایر استانهای کشور دانست و افزود: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با محصولات صنایعدستی، شناسایی بازارهای جدید و همچنین توسعه صادرات این محصولات ارزشمند را فراهم کند.