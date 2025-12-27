پخش زنده
امروز: -
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۵۰ بسته سرمایهگذاری در حوزههای مختلف کشاورزی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سعید داوودینیا افزود: این بستهها شامل ۱۸ طرح انتقال آب و ۱۳ مجتمع کشاورزی در سطح ۴۳۴ هکتار بوده است.
وی گفت: طرح فخرآریا با ظرفیت ۲۰ هزار رأس دام سبک، طرح عظیم صباح با ظرفیت ۲۰۰ هزار رأس دام سبک و پروژه پرورش اسب شهرکرد با ۱۶۴ واحد و اشتغال مستقیم ۳۲۷ نفر از جمله طرحهایی هستند که با حمایت و پیگیری سازمان، مسیر اجرایی آنها هموار شد.
وی خاطرنشان کرد: از میان ۴۳ مجتمع و شهرک کشاورزی شناساییشده در استان، تاکنون ۸ مورد در سطح ۱۵۲۶ هکتار واگذار و ۱۳ مورد نیز موفق به دریافت مجوز ماده ۲ شدهاند.