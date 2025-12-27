به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز شنبه تا دوشنبه جو استان نسبتا پایدار و در ارتفاعات نیمه غربی استان بارش برف، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می‌شود.

غلامپور با اشاره به اینکه یکشنبه در ساعات بعد از ظهر و شب در مناطق غربی استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد؛ افزود: سه شنبه آسمان به تدریج ابری همراه با وزش باد شدید، بارش باران و کاهش دما در دامنه‌ها و ارتفاعات استان با بارش برف و تگرگ پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی با توصیه به باغداران گفت: طی ۱۰ روز آینده سرما و یخبندانی که به مرکبات آسیب بزند پیش‌بینی نمی‌شود، اما به دلیل وزش باد شدید و احتمال تگرگ روز سه شنبه احتمال خسارت به باغ‌های مرکبات و منازل وجود دارد.

غلامپور افزود: این سامانه بارشی چهارشنبه از استان خارج می‌شود و تا پایان هفته، جو نسبتا پایداری در مازندران حاکم خواهد شد.

وی افزود: دیروز نوشهر و تنکابن با ۱۳ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۶ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.