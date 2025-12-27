جولان کل و بزهای ایرانی بر فراز صخرههای مازندران
محیط بان مازندرانی منظرهای از تردد گله بزرگ کل و بز وحشی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رحمان نعیمایی، محیطبان منطقه حفاظتشده البرز مرکزی شمالی در چالوس، تصاویری دیدنی از کل و بز وحشی در این منطقه کوهستانی ثبت کرده است، گونهای که در مناطق چهارگانه محیط زیست مازندران شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده مشاهده میشوند
اگرچه آمار دقیقی از تعداد کل و بزهای وحشی در مازندران وجود ندارد، اما ثبت تصاویر کل و بز در مناطق مختلف نشان میدهد وضعیت و شرایط زندگی این گونه جانوری خوب است.
کلوبزها معمولاً در گلههای بزرگ زندگی میکنند که تعداد آنها گاهی به ۵۰۰ رأس هم میرسد.
منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با ۳۹۸ هزار و ۸۲۶ هکتار زیستگاه ۴۸ گونه پستاندار از جمله مرال، خرس قهوهای، کل و بز، پلنگ، گرگ و گربه وحشی، ۱۵۶ گونه پرنده از جمله عقاب طلایی، کبک دری و شاهین، ۲۶ گونه خزنده از جمله افعی قفقازی، افعی البرزی، مار جعفری، ۷ گونه دوزیست و ۱۷ گونه ماهی است.