

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رحمان نعیمایی، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی شمالی در چالوس، تصاویری دیدنی از کل و بز وحشی در این منطقه کوهستانی ثبت کرده است، گونه‌ای که در مناطق چهارگانه محیط زیست مازندران شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده مشاهده می‌شوند

اگرچه آمار دقیقی از تعداد کل و بز‌های وحشی در مازندران وجود ندارد، اما ثبت تصاویر کل و بز در مناطق مختلف نشان می‌دهد وضعیت و شرایط زندگی این گونه جانوری خوب است.

کل‌وبز‌ها معمولاً در گله‌های بزرگ زندگی می‌کنند که تعداد آنها گاهی به ۵۰۰ رأس هم می‌رسد.