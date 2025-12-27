پخش زنده
در یک جراحی موفق در بیمارستان رستمانی پارسیان، مفصل لگن بیمار ۷۷ ساله تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، متخصص ارتوپدی و پزشک معالج گفت: بیمار سالها از درد شدید و کاهش توان حرکتی رنج میبرد و پس از این جراحی موفقیتآمیز، هماکنون با حال عمومی خوب در بخش مراقبتهای ویژه بستری است.
فرشاد شایانمهر افزود: بیمار با نظارت گروه فیزیوتراپی مراحل نخست راه رفتن را آغاز میکند تا روند توانبخشی و بازگشت به زندگی عادی با سرعت بیشتری پیش رود.
وی با اشاره به حساسیت این جراحی در سنین بالا گفت: هدف اصلی ما کاهش درد، افزایش کیفیت زندگی و بازگرداندن امکان تحرک به این بیمار بود.