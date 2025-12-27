فعالیت سامانه صدور مجوز بیل مکانیکی به منظور کنترل و پیشگیری از تخلفات احتمالی درحوزه منابع آب در طارم در دستورکار قرارگرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ فرماندار شهرستان طارم دراین جلسه با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آب گفت: حفاظت از منابع آب، یک مسئولیت حاکمیتی و بین‌بخشی است و تحقق آن مستلزم هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قضایی و انتظامی است.

شفیعی افزود: با هرگونه تخلف در حوزه برداشت‌های غیرمجاز، تصرف بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری‌های غیرقانونی، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

ساماندهی و نظارت بر استخر‌های معیشتی، بررسی راهکار‌ها و تمهیدات قانونی در خصوص تصرفات بستر و انتقال آب به اراضی ملی در روستا‌های شیت و ولیدر، بررسی ممنوعیت کشت برنج در سطح شهرستان و همچنین ساماندهی انهار کشاورزی در بستر رودخانه قزل‌اوزن به‌صورت مبسوط ازمهمترین مباحث طرح شده دراین جلسه بود

عمارلو مدیر امور منابع آب شهرستان طارم با اشاره به شرایط منابع آبی منطقه گفت: اجرای دقیق قوانین، ساماندهی مصارف آب کشاورزی و نظارت بر استخر‌های معیشتی از اولویت‌های اصلی امور منابع آب طارم است.

در بخش دیگری از جلسه، سامانه صدور مجوز بیل مکانیکی و لزوم استفاده از آن توسط جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به‌منظور کنترل و پیشگیری از تخلفات احتمالی تشریح شد.

در پایان، بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول در راستای حفاظت از منابع آب، اجرای دقیق قوانین و برخورد قاطع با تخلفات مرتبط تأکید شد.