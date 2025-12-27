به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به افزایش چشمگیر تولید آبزیان در استان گفت: هم‌اکنون هزار و ۱۴۶ واحد پرورش آبزیان در خراسان جنوبی فعال هستند که سالانه ۴ هزار و ۸۳۰ تن محصول تولید می‌کنند.

اسفندیاری افزود: سطح بهره‌برداری از مزارع آبزی‌پروری به حدود ۵۰۰ هکتار رسیده و شامل استخر‌های دو منظوره، واحد‌های پرورش ماهیان سردابی و تیلاپیا است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان گفت: ۱۲ مزرعه پرورش ماهیان زینتی با ظرفیت نزدیک به دو میلیون قطعه و ۵۲ مزرعه پرورش زالوی طبی با تولید ۷۰۰ هزار نخ فعال هستند که محصولات آن علاوه بر بازار داخلی به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همچنین از شناسایی ۱۲۶ منبع آبی غیرمتعارف با مجموع دبی ۲ هزار و ۳۹۷ لیتر در ثانیه خبر داد و افزود: این منابع قابلیت پرورش گونه‌های مختلف ماهیان را دارند و در صورت اجرای طرح‌های زیرساختی و حمایت از سرمایه‌گذاران می‌توانند سالانه تا ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کنند.

اسفندیاری بر ضرورت اجرای طرح ملی پایلوت پرورش تیلاپیا تأکید کرد و توسعه بخش شیلات را زمینه‌ساز اشتغال و ارتقای جایگاه استان دانست.