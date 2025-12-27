پخش زنده
رئیس مرکز اورژانس فارس از وقوع سانحه رانندگی در جاده داراب- بندرعباس خبر داد که در پی آن سه نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود عابد گفت: برخورد دو خودروی پژو ۲۰۶ و پژو ۴۰۵ در محدوده روستای قلعه بیابان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود: در این سانحه، سه نفر از سرنشینان خودروها به دلیل شدت جراحات در دم جان باختند و یک مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی داراب منتقل شد.