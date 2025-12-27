براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در هندیجان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ۱۵ شهر دیگر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در روز شنبه ۶ دی ماه در هندیجان روی عدد ۲۱۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی هوا در این شهرستان است.

شهرستان‌های ماهشهر با ۱۸۱، خرمشهر ۱۷۴، آبادان ۱۶۸، شادگان ۱۶۶، کارون ۱۶۲، دشت آزادگان ۱۶۱، ملاثانی و اهواز ۱۶۰، هویزه ۱۵۵، آغاجاری و شوشتر ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و باغملک با ۱۲۸، بهبهان ۱۴۳، شوش ۱۳۳، هفتکل ۱۱۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

براساس داده‌های این سامانه، شهرستان‌های امیدیه، اندیمشک، دزفول، رامهرمز، لالی و مسجدسلیمان در وضعیت قابل قبول و اندیکا، ایذه و دهدز در وضعیت پاک قرار گرفت.