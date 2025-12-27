پخش زنده
یک مورد مشکوک به سویه غیربومی آفریقایی بیماری دامی «تب برفکی» در شهرستان نیشابور شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور گفت: با مشاهده نخستین مورد مشکوک به تب برفکی سویه اگزوتیک و غیربومی آفریقایی این بیماری در روستای «یکلنگه» بخش مرکزی، نمونهبرداری از دام مشکوک، انجام و نمونهها به آزمایشگاه ادارهکل دامپزشکی استان ارسال شد.
علی سلیمانی اظهار کرد: طبق گزارش دریافتی از آزمایشگاه، سویه شناساییشده بومی نیست و با احتمال ۹۹ درصد مربوط به سویه آفریقایی این بیماری است که ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه را دوچندان میکند.
وی با تاکید بر ضرورت واکسیناسیون فوری دامها، افزود: دامدارانی که تاکنون دو نوبت واکسن تزریق نکردهاند، باید بدون تأخیر از همین امروز نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام کنند و دامدارانی که تنها یک نوبت واکسن دریافت کردهاند، لازم است هرچه سریعتر نوبت دوم واکسن را تزریق کنند.
رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور با بیان اینکه بیماری معمولاً از گاوهای شیری آغاز میشود، اظهار داشت: علائم مشاهدهشده در روستای یکلنگه نیز در گاوهای شیری مشاهده شده است و این موضوع زنگ خطر جدی برای سایر دامداریها محسوب میشود.
وی در ادامه با توصیه به رعایت کامل اصول بهداشتی گفت: دامداران از حضور غیرضروری در میادین خودداری و نسبت به ضدعفونی کامل خودروها، تجهیزات و محوطههای دامداری اقدام کنند چون رعایت این موارد نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بیماری دارد.
سلیمانی گفت: تاکنون با همکاری و همراهی دامداران، اقدامات پیشگیرانه بهخوبی انجام شده، اما با مشاهده نخستین مورد مشکوک، ادامه کنترل بیماری منوط به همکاری جدی دامداران و تلاش همکاران دامپزشکی در اجرای سریع واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی است.
او با اشاره به اینکه تب برفکی یکی از بیماریهای ویروسی بسیار واگیردار در دامهای زوجسم از جمله گاو، گوسفند و بز است، افزود: این بیماری در صورت شیوع، میتواند خسارات اقتصادی سنگینی به دامداران وارد کند.
این بیماری با علائمی همچون تب، کاهش شدید تولید شیر، ایجاد تاول و زخم در دهان، زبان، پستان و سم دامها بروز میکند و بهسرعت از طریق تماس مستقیم، جابهجایی دام، خودروها و تجهیزات آلوده گسترش مییابد.