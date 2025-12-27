پخش زنده
برداشت میگو با تولید بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن میگوی پرورشی در خوزستان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست اداره کل شیلات خوزستان با اشاره به پایان فصل برداشت میگو در استان، گفت: در این دوره ۶۷ مزرعه پرورش میگو در مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان، مجتمع ۳۹۵ هکتاری هندیجان، مزارع منفرد آبادان و آبهای نامتعارف شهرستان خرمشهر فعال بود.
سید شریف موسوی با اشاره به میانگین تولید ۲.۵ تن در هکتار، بیان داشت: این میزان تولید با وجود خشکسالی و افزایش شوری آب، حاصل مدیریت صحیح مزارع، برنامهریزی مناسب، نظارت مستمر کارشناسان و رعایت دقیق دستورالعملهای فنی، بهداشتی و زیستمحیطی بوده و نسبت به سال گذشته ۱۱۷ تن افزایش دارد.
بخش عمده میگوی استان در مجتمع چوئبده آبادان با ۴۹ مزرعه فعال و سطح زیرکشت ۶۴۰ هکتار تولید میشود فعالیت مزارع پرورش میگو در این منطقه نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات دارد.
سرپرست اداره کل شیلات خوزستان با اشاره به توسعه ظرفیتهای صادراتی این بخش تصریح کرد: پرورش میگو در استان نه تنها پاسخگوی نیاز بازار داخلی است، بلکه بهعنوان یکی از محصولات استراتژیک دریایی، فرصتهای صادراتی ارزشمندی را بهویژه برای کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم کرده است.
موسوی تاکید کرد: بهکارگیری فناوریهای نوین، استفاده بهینه از منابع آبی و آموزش بهرهبرداران موجب افزایش کیفیت محصول و کاهش ضایعات تولید شده و زمینه را برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ساحلی فراهم کرده است.