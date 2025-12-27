پخش زنده
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: اخلاق حرفهای، تسلط علمی، مهارتهای ارتباطی و بهروزرسانی دانش از جمله الزامات این مسیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عاطفه مدبرنژاد گفت: اخلاق حرفهای، تسلط علمی، مهارتهای ارتباطی و بهروزرسانی دانش از جمله الزامات این مسیر است و اگر قرار است مدرسین آموزش خانواده نقشآفرینی مؤثری در تحکیم بنیان خانواده داشته باشند، لازم است همواره به ارتقای توانمندیهای فردی و حرفهای خود توجه ویژه داشته باشند.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، گفت: برای تقویت بنیان خانواده و تربیت نسل آینده کشور برگزاری این قبیل رویدادهای علمی و آموزشی، خیلی خوب است و باید جایگاه آموزش خانواده را بهعنوان یکی از ارکان اساسی سلامت جامعه برجسته کند.
وی با اشاره به اهمیت نقش مدرسین آموزش خانواده، افزود: خانواده اساسیترین و اثرگذارترین نهاد اجتماعی است که هویت، شخصیت و سبک زندگی فرزندان در آن شکل میگیرد و اگر خانواده را مدرسهای برای زندگی بدانیم، آموزش خانواده نه یک موضوع مقطعی، بلکه ضرورتی حیاتی و اجتنابناپذیر خواهد بود، بهویژه در شرایطی که سرعت تغییرات اجتماعی و فرهنگی، مسئولیت والدین را بیش از گذشته سنگین کرده است.
مدبرنژاد با تأکید بر نقش کلیدی مدرسین آموزش خانواده تصریح کرد: شما مدرسین، حلقه اتصال علم و عمل هستید که دانش و مهارتهای تربیتی را به زبان ساده و کاربردی به خانوادهها منتقل میکنید و زمینه را برای فاصله گرفتن از الگوهای نادرست تربیتی و جایگزینی آن با روشهای کارآمد فراهم میسازید.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: مدرس موفق صرفاً انتقالدهنده اطلاعات نیست، بلکه تسهیلگر تغییر نگرش خانوادهها و ایجاد فضای امن برای گفتوگو، شنیدن و همدلی در خانواده است.
مدبرنژاد ابراز کرد: آموزش و توانمندسازی خانوادهها و توسعه خدمات راهنمایی و مشاوره، زمینهساز ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه است و آثار این سرمایهگذاری در آینده نزدیک، در کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی نمایان خواهد شد.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: ارتقای سلامت روان دانشآموزان و خانوادهها و تقویت مهارتهای ارتباطی میان والدین و فرزندان، از اولویتهای اصلی وزارت آموزش و پرورش در حوزه آموزش خانواده بهشمار میرود.
وی در پایان با قدردانی از حضور فعال مدرسین آموزش خانواده از سراسر کشور، خاطرنشان کرد: با استمرار چنین دورههایی، این باور بیش از پیش تقویت شود که «خانواده سالم، جامعه سالم را میسازد» و آموزش خانواده میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده فرهنگی و اجتماعی کشور ایفا کند.