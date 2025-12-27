پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا نماد بلوغ علمی و نقش‌آفرینی جوانان ایرانی در حوزه فضایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در فراهم کردن بستر زیرساخت‌های تولید سه ماهواره پایا، ظفر ونمونه ارتقا یافته کوثر جوانانی اصفهان هم مشارکت داشته‌اند.

ماهواره‌های ایرانی با مأموریت‌ها و قابلیت‌های ویژه‌ای در حوزه تصویربرداری، ارتباطات و جمع‌آوری داده هستند و پرتاب آنها با پرتابگر سایوز و در قالب همکاری‌های بین‌المللی انجام می‌شود.

ماهواره‌های ایرانی ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه هفتم دی از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب خواهند شد، رویدادی که پیام‌های مهمی برای ایران و جامعه جهانی به همراه دارد.