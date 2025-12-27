به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: به برکت تلاش آموزش‌دهندگان و فعالان این حوزه، نرخ باسوادی کشور از حدود ۶۵ درصد در سال ۱۳۵۸ به بیش از ۹۵ درصد افزایش یافته که این رقم بالاتر از میانگین جهانی است و استان هم با برخورداری بیش از ۹۷ درصد جمعیت باسواد، از وضعیت مطلوبی در سطح کشور برخوردار است.

عباس احمدی با گرامیداشت چهل‌وششمین سالروز تأسیس نهاد سوادآموزی، این نهاد را یکی از مقدس‌ترین و ماندگارترین یادگار‌های فرهنگی حضرت امام خمینی (ره) دانست و و افزود: با صدور فرمان تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و تأسیس نهاد سواد آموزی، مسیر ارتقای آگاهی عمومی و توانمندسازی مردم هموار شد.

وی ادامه داد: این نهاد نماد روشنی از فرهنگی بودن انقلاب اسلامی و بیانگر یک راهبرد کلان در مسیر توسعه پایدار، خودباوری ملی و تحقق جامعه‌ای آگاه و مسئولیت پذیر است.

احمدی به تصویب طرح شتاب‌بخشی به ریشه‌کنی بی‌سوادی و ارتقای مهارت سوادآموزان در فروردین‌ماه امسال اشاره کرد وگفت:این طرح با افق سه‌ساله، شناسایی، جذب وآموزش افراد بی‌سواد استان را هدف‌گذاری کرده و با رویکرد مدرسه‌محوری و راه‌اندازی ۵۴ پایگاه آموزشی با همکاری معاونت آموزش ابتدایی در حال اجراست.

وی با ابراز امیدواری به تحقق کامل اهداف این طرح افزود: با همت آموزش‌وپرورش و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مردم، در آینده‌ای نزدیک شاهد جشن پایان بی‌سوادی در استان خواهیم بود.