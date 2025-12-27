کارت‌های تجارت مرزی تمام خانوارهای ساکن ثلاث باباجانی فعال شد و هم اکنون مردم می‌توانند سهمیه قانونی خود را به کارگزاران فعال و رسمی واگذار کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، با دستور استاندار کرمانشاه، حمایت نماینده مردم اورامانات و پیگیری‌های فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی، کارت‌های تجارت مرزی تمام خانوارهای ساکن این شهرستان فعال شد و هم اکنون مردم می‌توانند سهمیه قانونی خود را به کارگزاران فعال و رسمی واگذار کنند.

فرماندار ثلاث باباجانی در این خصوص اظهار داشت: «عواید مرزنشینان که پیش‌تر مبلغ دو میلیون پانصد بیست هزار تومان بود، افزایش خواهد یافت و قبل از پایان سال به حساب مرزنشینان واریز می‌شود.»

وی با تأکید بر صیانت از حقوق مرزنشینان افزود: «اجازه نخواهیم داد حتی یک ریال از حقوق مرزنشینان تضییع شود . اینجانب خود را پشتیبان مردم شریف ثلاث باباجانی می‌دانم و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.»

دکتر رضائی همچنین اعلام کرد: «سهمیه کارت‌های مرزنشینان شهرستان از ۱۳ هزار کارت به حدود ۱۶ هزار کارت افزایش یافته است. در این زمینه لازم می‌دانم از حمایت‌های دکتر حبیبی استاندار محترم استان کرمانشاه و حاج رستگار یوسفی نماینده مردم شریف اورامانات در مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر نمایم.»

فرماندار ثلاث باباجانی با اشاره به جایگاه مرزنشینان در امنیت و توسعه پایدار منطقه خاطرنشان کرد: «مرزنشینان علاوه بر نقش‌آفرینی در پاسداری از مرزهای کشور، در عرصه اقتصادی نیز سهم بسزایی در رونق بازار و تعاملات مرزی دارند. حمایت از آنان وظیفه‌ای ملی است و فرمانداری ثلاث باباجانی با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.»