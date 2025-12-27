به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان گفت:این مجمع متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست و هر فردی که توان، تخصص، تجربه یا ایده‌ای برای خدمت به قرآن و فعالیت‌های قرآنی دارد، می‌تواند آن را ارائه کند.

حمیدرضا توحیدی، اظهار داشت: در ترم پاییز سال جاری در این دوره، تعداد دو هزار و ۲۴۹ قرآن‌آموز در قالب ۳۸۹ کلاس آموزشی ثبت‌نام کرده و به‌صورت منظم در کلاس‌ها حضور داشته‌اند.

وی افزود: از این تعداد، یک هزار و ۳۴۵ نفر در کلاس‌های آموزش عمومی قرآن، ۵۵۹ نفر در کلاس‌های حفظ قرآن کریم، ۲۰۴ نفر در کلاس‌های صوت و لحن و ۱۴۱ نفر در کلاس‌های مفاهیم قرآن ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار بیانگر تنوع و گستردگی فعالیت‌های آموزشی مجمع در سطح استان است.

مدیرعامل مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان با تأکید بر جایگاه مهم مسئولان مراکز قرآنی تصریح کرد: مسئول مرکز تنها یک عنوان اداری نیست؛ فردی که این مسئولیت را می‌پذیرد باید دارای حضور فعال، شناخت دقیق از وظایف، ارتباط مؤثر با قرآن‌آموزان و خانواده‌ها و همچنین تعهد عملی و مستمر نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود باشد و کیفیت فعالیت مراکز تا حد زیادی به میزان دغدغه‌مندی و مسئولیت‌پذیری مدیران آنها وابسته است.