تشدید فعالیت سامانه بارشی و کاهش محسوس دما در آذربایجانغربی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناسی پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۸ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی گفت: بارش برف و باران، وزش باد گاهی شدید و افت دمای شش تا ۱۰ درجه سلسیوس) از امروز شنبه ششم دی ماه در استان پیش بینی میشود.
یاسر اشتاد، با بیان اینکه تمام مناطق بویژه جنوب و مرکز استان تا روز سهشنبه ۹ دی تحت تأثیر این سامانه خواهند بود، افزود: بدنبال تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان لغزندگی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، کولاک برف در جادهها، کاهش دید و یخ زدگی از مخاطرات پیش رو خواهد بود.
اشتاد، بر ضرورت آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: مدیریت در مصرف و توزیع حاملهای انرژی، خودداری از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی، پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی توصیه میشود.