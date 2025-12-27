به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناسی پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۸ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی گفت: بارش برف و باران، وزش باد گاهی شدید و افت دمای شش تا ۱۰ درجه سلسیوس) از امروز شنبه ششم دی ماه در استان پیش بینی می‌شود.

یاسر اشتاد، با بیان اینکه تمام مناطق بویژه جنوب و مرکز استان تا روز سه‌شنبه ۹ دی تحت تأثیر این سامانه خواهند بود، افزود: بدنبال تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان لغزندگی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کولاک برف در جاده‌ها، کاهش دید و یخ زدگی از مخاطرات پیش رو خواهد بود.

اشتاد، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: مدیریت در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی، خودداری از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای و تجهیز خودرو‌ها به لوازم زمستانی، پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی توصیه می‌شود.