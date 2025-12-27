شیوع بیماری تب برفکی در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان منجر به کاهش محسوس در میزان تولیدات اصلی دامداری شده است.

کاهش تولید شیر و گوشت به علت شیوع تب برفکی

کاهش تولید شیر و گوشت به علت شیوع تب برفکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو اتحادیه دامداران اعلام کرد که به علت شیوع بیماری تب برفکی میزان تولید شیر و گوشت به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

مجتبی عالی پیش‌بینی کرد: با ادامه این روند، تولید شیرخام تا پایان امسال به ۹ میلیون تن برسد، در حالی که برآورد اولیه برای امسال ۱۳ میلیون تن بود.

وی افزود: علاوه بر تب برفکی، کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های اساسی مانند کنجاله سویا، ذرت، جو، کاه و یونجه در سامانه بازارگاه نیز به شدت بر قیمت تمام شده محصولات و افت تولید تأثیرگذار بوده است.