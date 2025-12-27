پخش زنده
طرح بزرگ پارک لجستیک بین المللی سرخس تا پایان دی ماه فعال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی منطقه گفت: طرح بزرگ پارک لجستیک بین المللی سرخس که با مشارکت آستان قدس رضوی و شرکت چینی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس ساخته شده است، فعالیت خود را تا پایان دی ماه آغاز میکند.
محمدرضا رجبی مقدم افزود: جرثقیلهای سنگین ریچ با قابلیت بارگیری و تخلیه کانتینرهای با تناژ بالا توسط این شرکت در منطقه مستقر شده است و با ورود نخستین محمولههای کانتینری از مبدا کشور چین در مسیر سرخس به اروپا، تحت عنوان کریدور (گذرگاه) شرق به غرب شروع به کار میکند.
او که به همراه معاونان خود از واحدهای تولیدی فعال و طرحهای لجستیکی ریلی در حال اجرا بازدید میکرد، با حضور در میان کارگران و فعالان واحدهای تولیدی گفت: توسعه سرخس بهطور مستقیم با توسعه منطقه ویژه اقتصادی گره خورده است و واحدهای تولیدی باید با قدرت و سرعتی بیش از گذشته مسیر رو به جلو را دنبال کنند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در ادامه و در بازدید از مرحله لجستیک ریلی منطقه، اقدامات انجامشده در این بخش را در سطح کشور کمنظیر دانست و افزود: با توجه به اینکه پارسال ۸۵ درصد ترانزیت ریلی کشور از مرز سرخس انجام شد، ضروری است سایتهای خصوصی هرچه سریعتر نسبت به بهرهبرداری از طرحهای خود اقدام کنند و کمبودها و نواقص موجود در سایتهای ریلی باید بدون تأخیر برطرف شود.