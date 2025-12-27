به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم منچستریونایتد با تک گل پاتریک دورگو که در دقیقه ۲۴ به ثمر رسید از سد تیم نیوکاسل یونایتد گذشت.

بدین ترتیب منچستریونایتد با ۲۹ امتیاز به رده پنجم صعود کرد و تیم نیوکاسل یونایتد با ۲۳ امتیاز یازدهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۶ دی:

ناتینگام فارست - منچسترسیتی

آرسنال - برایتون

برنتفورد - بورنموث

برنلی - اورتون

لیورپول - وولورهمپتون

وستهام یونایتد - فولام

چلسی - آستون ویلا

* یک شنبه ۷ دی:

ساندرلند - لیدزیونایتد

کریستال پالاس - تاتنهام

- در جدول تیم آرسنال با ۳۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های منچسترسیتی با ۳۷، آستون ویلا با ۳۶ و چلسی با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.