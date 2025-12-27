پخش زنده
سالانه بیش از ۲۶۰ تن قارچ در کاشان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: هم اکنون ۷ واحد فعال پرورش قارچ با بیش از ۴ هزار متر مربع مساحت در کاشان مشغول فعالیت هستند.
محمد علی مهلوجی افزود: با بهره گیری از روشهای نوین تولید، سالانه به طور میانگین از هر متر مربع حدود ۱۴۰ کیلوگرم قارچ برداشت میشود.
وی با بیان اینکه این تعداد واحد اشتغال ۱۵ نفر را فراهم کرده میانگین تعداد دورههای تولید در سال را بین ۴ تا ۵ دوره عنوان کرد و گفت: نیاز به سرمایه اولیه پایین، بازدهی سریع، قابلیت تولید در فضاهای کوچک، ایجاد ارزش افزوده بالا و بازار فروش گسترده، از جمله مزایای مهم تولید قارچ به عنوان یک محصول زودبازده و اقتصادی است.