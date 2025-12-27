جشنواره و نمایشگاه پوشاک اجتماعی بانوان با عنوان «مینودخت» از امروز تا هشتم دی‌ماه در فرهنگسرای بانو سازمان فرهنگی، ورزشی و هنری شهرداری قزوین برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته نجفی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین، این نمایشگاه با هدف حمایت از طراحان مد و ایجاد ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک بانوان برگزار می‌شود.

نجفی افزود: در این جشنواره ۷۴ طراح از رده‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و بخش آزاد حضور دارند و آثار متنوعی شامل پوشش مدارس، لباس‌های عمومی و پوشاک مجلسی با طراحی‌های خلاقانه و منطبق بر شاخص‌های پوشش عفیفانه بانوان ارائه خواهد شد.

بازدید برای عموم علاقه‌مندان همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۹ امکان‌پذیر است.