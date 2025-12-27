اتصال جهاد به مدرس؛ گرهگشای ترافیک حمیدیا
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد: اتصال بلوار جهاد به بلوار مدرس نقش تعیینکنندهای در کاهش بار ترافیکی، تسهیل تردد شهروندان و شتاببخشی به توسعه شهری خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
طلاییمقدم با بیان اینکه این پروژه یک طرح استانی و بسیار حائز اهمیت است، گفت: اتصال بلوار جهاد به بلوار مدرس نقش مؤثری در روانسازی ترافیک شهرهای یزد و حمیدیا، بهویژه در محورهای بلوار مدرس، خیابان کاشانی و بلوار شهید دشتی دارد و با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، نیازمند همکاری جدی شهرداری حمیدیا، شهرداری یزد و اداره کل راه و شهرسازی است.
وی با اشاره به ضرورت آزادسازی اراضی واقع در مسیر اجرای این طرح افزود: در مجموع، این پروژه به حدود ۱۳۰ هزار مترمربع آزادسازی نیاز دارد که تاکنون تنها ۸ تا ۹ هزار مترمربع آن انجام شده است. برآورد اولیه هزینه تملک اراضی واقع در این طرح، رقمی حدود سه و نیم همت است که تأمین آن نیازمند حمایت شهرداریها و پیگیریهای استانی و ملی خواهد بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در ادامه تأکید کرد: مقرر شد جلسات مشترکی با اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری یزد و شهرداری حمیدیا برگزار شود و موضوع آزادسازی و تملک اراضی از طریق وزارت راه و شهرسازی و در سفر آتی وزیر به استان یزد، بهصورت ویژه پیگیری شود تا این پروژه مهم استانی هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
طلاییمقدم همچنین با اشاره به بازدید میدانی از پروژههای عمرانی شهر حمیدیا اظهار داشت: در این بازدید، اقدامات انجامشده توسط شهرداری حمیدیا قابل تقدیر بود و پروژههای متعددی در حوزههای عمرانی، ترافیکی و زیرساختی در حال اجرا یا پیگیری است که نقش مهمی در بهبود وضعیت شهری دارد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای ترافیکی در سطح شهر افزود: آزادسازیهای متعددی در مسیر اجرای این طرحها در حال انجام است که مستلزم جابهجایی شبکههای زیربنایی از جمله شبکه برق و آب بوده و مقرر شد هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی مرتبط برای تسریع در روند اجرا صورت گیرد.
معاون عمرانی استاندار یزد همچنین به مشکلات برخی محلات از جمله محله امام حسن اشاره کرد و گفت: موضوع فاضلاب از مطالبات جدی شهروندان این مناطق است که در این نشست مقرر شد با هماهنگی پیمانکار و سرمایهگذار تعیینشده، روند اجرای این پروژه ساماندهی و تثبیت شود.
وی در پایان درباره پروژه حدفاصل میدان شهدای زن تا بلوار شهید سیدعلیمحمد دشتی بیان کرد: این پروژه با مشارکت سازمان همیاری شهرداریها در حال اجراست و با توجه به مشترک بودن بخشی از مسیر با شهرداری یزد، نیازمند هماهنگیهای بیشتر اجرایی است که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.