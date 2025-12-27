فعالیت سامانه‌ای بارشی، از امروز (شنبه) تا سه شنبه،در بعضی ساعات سبب بارش برف و باران، تشکیل مه و وزش باد نسبتاً شدید در استان خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : بارش از اواخر وقت فردا (شنبه) تا ظهر سه شنبه، بخصوص در نیمه غربی و نواحی شمالی از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین، تشدید وزش باد بویژه در نواحی مرزی استان ممکن است با گردوغبار نسبتاً رقیق همراه شود. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز شرایط برای بارش هایی غالباً بصورت پراکنده (بویژه در نیمه غربی و منطقه اورامانات) فراهم خواهد بود.

حق پرست افزود : برای فردا یکشنبه کاهش نسبی دمای روزانه و افزایش دمای شبانه را خواهیم داشت.

دمای هوا از روز دوشنبه تا چهارشنبه به طور محسوس روند کاهشی می یابد.

این کاهش دما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سبب یخبندان در سطح استان بویژه در مناطق سردسیر و نیمه شمالی می شود.