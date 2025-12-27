به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل کمیته امداد استان گفت: در این رویداد فرهنگی آموزشی، مباحث ارتباط، ازدواج سالم و انواع تیپ‌های شخصیتی، هم کف بودن دختران و پسران و تاثیر آن در انتخاب صحیح و مزاج شناسی زوجین و طب سنتی، آموزش داده شد.

کریم زارع افزود: این برنامه با هدف آگاه‌سازی، آموزش مهارت‌های زندگی و به‌ویژه مهارت‌های انتخاب صحیح در ازدواج، برای هزار نفر از دختران مددجوی تحت حمایت در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال از سراسر استان اصفهان طراحی و اجرا شد.