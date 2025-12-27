معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: با توجه به اینکه ۹۵ درصد مدیران شبکه‌ها جدید هستند، آموزش مدیران، اولویت‌سنجی و نیازسنجی و بررسی اثرگذاری اقدامات، سه گام اساسی برای پیشرفت شبکه‌های بهداشت و درمان به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دکتر مهرداد شریفی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی گفت: ۸۵ درصد ارتقای شاخص‌های سلامت وابسته به نیروی انسانی است. اگر برای نیروی انسانی ارزش قائل شویم، خلاقیت، ارتقای شاخص‌ها و امانت‌داری سلامت محقق خواهد شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره بر ضرورت آموزش مدیران جدید، خاطرنشان کرد: در حوزه بهداشت ۱۰ هدف کلی، ۱۲۴ هدف جزئی، ۱۹۱ برنامه و ۵۳۶ فعالیت تعریف شده است که مدیران باید در این زمینه به آگاهی لازم دست یابند.

دکتر شریفی تأکید کرد: هر مدیر شبکه باید این اهداف را بداند و در مدیریت خود به کار گیرد. همچنین مشارکت مردمی و ارائه گزارش شفاف به مردم نیز از ضرورت‌های این حوزه است.

وی با اشاره به برنامه تحول شهری و روستایی در خدمات سلامت گفت: پیش‌تر هر مراقب سلامت تنها ۳۵۰ تا ۵۰۰ خدمت ارائه می‌داد و امروز با نظارت و پیگیری دقیق‌تر، این عدد به بیش از ۲۳۰۰ خدمت رسیده و رضایتمندی ۱۰۰ درصدی مراقبین حاصل شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع تصریح کرد: دانشگاه آمادگی کامل برای اجرای این طرح در ۲۴ شهرستان با جمعیت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را اعلام کرد.

دکتر شریفی گفت: تاکنون ۱۲۳ هزار بیمار دیابتی و ۲۵۰ هزار بیمار مبتلا به فشارخون شناسایی شده‌اند. اگر حمایت‌ها و امکانات لازم فراهم نشود، حتی با تأمین هزاران تخت دیالیز نیز نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد؛ بنابراین تأمین اعتبارات در این زمینه باید در زمان مقرر صورت بگیرد.

رئیس مرکز بهداشت استان ضمن بیان اهمیت برگزاری شورای سلامت شهرستان‌ها و مصوبات اجرایی آن، افزود: تاکنون ۲۴ شورای سلامت با ۱۷۰ مصوبه برگزار شده که بیش از ۷۵ درصد آن اجرایی شده است. استاندار، دادستان و مسئولان شهرستان‌ها همراه دانشگاه علوم پزشکی هستند و این جلسات باید تداوم یابد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز از اقدامات زیرساختی و نوآوری‌ها در حوزه بهداشت نام برد و گفت: نصب ۲۳۰ دستگاه کلرزنی اتوماتیک و رفع مشکلات ۲۳۰ سامانه آبرسانی، شناسایی ۱۲ تا ۱۳ هزار نقطه پرخطر استقرار پشه آئدس در کشتارگاه‌ها و شهرداری‌ها از اقدامات مهم انجام شده در مرکز بهداشت استان بوده است.

دکتر شریفی اعلام کرد: آغاز الکترونیکی‌سازی پرونده‌های حوزه بهداشت با اجرای پایلوت در مرکز بهداشت شرق اهواز، یکی از اقدامات مهم دانشگاه است. این طرح علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی به اطلاعات، موجب صرفه‌جویی میلیارد‌ها تومان در هزینه‌های جاری خواهد شد و این اقدام زمینه‌ساز شفافیت بیشتر، کاهش خطا‌های انسانی و مدیریت بهینه منابع در سطح استان است.

وی همچنین به بررسی مصرف روزانه سیفتی‌باکس‌ها در بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: هر سیفتی‌باکس بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد و سالانه میلیون‌ها عدد از این ابزار مصرف می‌شود که علاوه‌بر آلودگی محیط زیست، هزینه‌های سنگینی را به دانشگاه تحمیل می‌کند. با رعایت استاندارد‌های ایمنی در دفع نیدل و پیستون، می‌توان از این هزینه‌های هنگفت جلوگیری کرد و صرفه‌جویی مالی قابل توجهی برای دانشگاه و نظام سلامت کشور به دست آورد.