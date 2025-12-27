به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در این دوره ۲۴ تیم حضور یافتند که به مدت ۲۸ روز رقابت می‌کنند. تیم‌ها در ۶ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه تیم‌های اول و دوم و نیز ۴ تیم برتر سوم راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند.

مسابقات ابتدا قرار بود به میزبانی گینه برگزار شود، اما بار تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا، در سپتامبر ۲۰۲۲ میزبانی از گینه گرفته و در سال ۲۰۲۳ به مغرب واگذار شد. مسابقات در ۹ استادیوم در شهر‌های اغادیر، دارالبیضا، فاس، مراکش، ریاط و طنجه برگزار می‌شود و گروه بندی بر اساس رده بندی فیفا صورت گرفته است. نتایج و برنامه و وضعیت سایر گروه‌ها به این شرح است:

گروه یک:

زامبیا ۰ - ۰ قمر

مغرب ۱ - ۱ مالی (گل مغرب: براهیم دیاس ۵ + ۴۵ - پنالتی)

تیم مغرب با ۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های مالی و زامبیا با ۲ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قمر با یک امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

گروه دو:

آنگولا ۱ - ۱ زیمبابوه

آفریقای جنوبی ۰ - ۱ مصر (گل: محمد صلاح در دقیقه ۴۵ - پنالتی)

تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.

تیم مصر با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد و تیم‌های آفریقای جنوبی با ۳ امتیاز دوم و آنگولا و زیمبابوه با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه سه:

برنامه - شنبه ۶ دی:

اوگاندا - تانزانیا

نیجریه - تونس

تیم‌های تونس و نیجریه با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های تانزانیا و اوگاندا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه چهار:

برنامه - شنبه ۶ دی:

بنین - بوتسوآنا

سنگال - کنگوی دموکراتیک

تیم‌های سنگال و کنگوی دموکراتیک با ۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم‌های بنین و بوتسوآنا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه پنج:

تیم‌های الجزایر و بورکینافاسو با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های گینه استوایی و سودان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه شش:

تیم‌های کامرون و ساحل عاج (قهرمان دوره قبل) با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های گابن و موزامبیک بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

در جدول گلزنان ریاض محرز از الجزایر، محمد صلاح از مصر، براهیم دیاس از مغرب، لاسینه سینایوکو از مالی، نیکولاس جکسون از سنگال و الیاس عاشوری از تونس با ۲ گل صدرنشین مشترک هستند.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم ساحل عاج با شکست تیم نیجریه قهرمان شد و تیم آفریقای جنوبی به مقام سوم رسید.

مجموع جوایز مالی این دوره ۳۲ میلیون دلار اعلام شد که به تیم قهرمان ۷ میلیون دلار تعلق می‌گیرد و به تیم نایب قهرمان ۴ و سوم ۳ میلیون دلار داده خواهد شد.

در تاریخ جام ملت‌های آفریقا که از سال ۱۹۵۷ هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، تیم مصر با ۷ قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی همچنان رکورد دار است و تیم‌های کامرون با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و غنا با ۴ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم نیجریه با ۳ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۸ سومی در رده چهارم قرار گرفته است. تیم ساحل عاج نیز با ۳ قهرمان و دو نایب قهرمانی پنجم است.

دوره آتی جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک سه کشور کنیا، تانزانیا و اوگاندا برگزار خواهد شد.



