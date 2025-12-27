رکوردشکنی باغداران ایلامی؛ برداشت ۳۱۰۰ تن محصول
باغداران شهرستان ایلام با برداشت حدود ۳۱۰۰ تن محصول از ۸۶۹ هکتار باغهای مثمر خود، به یک دستاورد اقتصادی مهم دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر جهاد کشاورزی ایلام گفت: ارزش کل این محصولات به بیش از ۳۶۷۰ میلیارد ریال میرسد و سه محصول اصلی گردو، انگور و زردآلو عمده این تولیدات باغی بوده است.
سعید طاهری گفت: گردو در جایگاه نخست قرار دارد، شهرستان ایلام در تولید گردو جایگاه ممتاز داشته و با اختصاص ۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت، موفق به تولید ۱۱۲۰ تن گردو شد.
وی افزود: ارزش اقتصادی این محصول حدود ۲۸۰۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است که ایلام را در رتبه اول تولید گردو در سطح استان قرار میدهد.
مدیر جهاد کشاورزی ایلام همچنین گفت: از سطح زیر کشت بارور ۱۱۷.۱۶ هکتار، ۷۰۳ تن انگور برداشت شد و کشت انگور زودرس یاقوتی در ۹۰.۶۸ هکتار از باغهای گرمسیری دشتلگ، نقش مهمی در عرضه زودهنگام محصول به بازار ایفا کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی ایلام درباره محصول زردآلو افزود: با تولید ۶۸۹ تن از سطح ۱۱۴.۸ هکتار، جایگاه سوم تولیدات باغی شهرستان را به خود اختصاص داده است.
سعید طاهری، با اعلام این آمارها، درباره راهبرد توسعه باغداری استان ایلام گفت:: یکی از استراتژیکترین برنامهها در سطح استان، اجرای طرح توسعه باغهای دیم در زمینهای شیبدار است که هدف از این طرح، بهرهبرداری حداکثری از زمینهای کمبازده و شیبدار است که به عنوان موتور محرکی برای رونق اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی در مناطق روستایی عمل خواهد کرد.