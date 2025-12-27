به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق موادمخدر و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات سخت گذر مرزی شهرستان سردشت با کار اطلاعاتی دقیق و انجام کمین‌های هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان به قصد خروج در نوارمرزی شده و در عملیاتی غافلگیرانه برای جلوگیری از خروج آنان اقدام کردند.

سردار محمد احمدی افزود: در این عملیات هفت کیلوگرم مواد روانگردان شیشه و هشت هزار حب قرص غیرمجاز توسط مرزبانان هنگ مرزی سردشت کشف و ضبط شد.

سردار احمدی اظهارکرد: قاچاقچیان با مشاهده مأموران پس از باراندازی کوله‌ها با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری شدند و مرزبانان با انجام اقدامات تأمینی در بررسی کوله‌های به جا مانده؛ هفت کیلوگرم شیشه و هشت هزار حب قرص غیرمجاز و ... را کشف کردند.

وی، با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان در دستور کار مرزبانان قرار دارد، گفت: مرزبانان تلاشگر این استان به طور شبانه روزی و با تیزبینی و درایت، بر مرز‌های حوزه استحفاظی اشراف کامل داشته و با تمام توان مانع ورود و خروج موادمخدر و عبور و مرور غیرمجاز از مرز‌ها می‌شوند.