مدیر مرکز قنات استان کرمان گفت:بارندگی اخیر تاثیر چندانی بر روی تامین آب‌های زیرزمینی ندارد، منابع آب زیرزمینی طی دهه‌های گذشته کاهش زیادی داشته و شرایط قنوات خوب نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمد برشان گفت:در حال حاضر سه قنات ثبت جهانی و ۱۱ قنات ثبت ملی در استان کرمان وجود دارد که پیگیری برای ثبت بیشتر قنات‌ها در سطح جهانی و ملی ادامه دارد.

وی با اشاره به بارندگی‌های اخیر و تاثیر آن بر قنوات استان کرمان بیان کرد: این بارندگی‌ها تاثیر چندانی بر روی وضعیت تامین آب‌های زیرزمینی ندارد، زیرا منابع آب زیرزمینی طی دهه‌های گذشته کاهش زیادی داشته که شرایط قنوات خوب نیست.

برشان افزود: بارندگی‌ها در صورتی بر قنوات تاثیر دارد که تخلخل‌های درونی زمین سالم باشند تا بتوانند بارندگی را جذب کند و به حوزه قنات و آب‌های زیر زمینی کمک شود.

وی با بیان اینکه قنات‌ها به سه دسته کوهستانی، دشت و رودخانه تقسیم می‌شوند اظهار کرد: البته بارندگی‌ها در حدی نبودند که رودخانه‌های استان کرمان جریان پیدا کنند و باید منتظر بارش‌های آینده باشیم.

برشان افزود: در مورد قنات‌های مناطق کوهستانی نیز بارش‌ها اگر به صورت نزولات جوی جامد مثل برف باشد، تاثیر دارد بله بعد وارد این برپا در آینده به از قنات‌های تاثیر دارد، البته در دشت‌ها نیز طرح‌های تغذیه مصنوعی یا بنده‌های خاکی نیز باید اجرا شود تا شاهد موثر بودن بارش‌های باشیم و امیدواریم بارندگی‌ها و نزولات جوی در آینده نیز ادامه پیدا کند.

وی اظهار کرد: یکی از دلایلی که قنات‌ها در استان کرمان رو به نابودی رفتند گران بودن تعمیر و مرمت است و در حال حاضر به هیچ عنوان امکان حفر قنات در فلات ایران وجود ندارد، زیرا سفره‌های زیر زمینی آب به قدری پایین رفتند که مادر چاه قنات حدود ۴۰۰ متر عمق دارد و در این عمق دیگر آب معمولی وجود ندارد.