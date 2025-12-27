به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: ۹ مدرس مسئولیت آموزش هنرجویان این رشته را بر عهده دارند.

محسن کریمی افزود: این هنرآموزان با تکیه بر دانش تخصصی و با عشق و تعهد به محیط‌زیست، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت و پرورش نسل آگاه با سواد محیط‌زیستی ایفا می‌کنند.

وی افزود: اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توان تخصصی خود، آموزش‌های به‌روز، کاربردی و تخصصی را برای هنرجویان رشته محیط‌بانی فراهم خواهد کرد تا زمینه تربیت نیرو‌های توانمند و متعهد در حوزه حفاظت از محیط‌زیست بیش از پیش تقویت شود.