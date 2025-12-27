نمایش سارا و دنیای خیال از خراسان جنوبی اثر برگزیده برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شد.

راهیابی نمایش سارا و دنیای خیال به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

راهیابی نمایش سارا و دنیای خیال به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون توانبخشی بهزیستی استان گفت: نمایش سارا و دنیای خیال با درخشش چشمگیر در بخش تئاتر کودک و نوجوان جشنواره منطقه‌ای کویر در کرمان به‌عنوان تنها تئاتر برگزیده این دوره معرفی و موفق شد به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یابد.

رضازاده افزود: این اثر با رویکردی خلاقانه و خیال‌محور و با تأکید بر مشارکت فعال کودکان در فرآیند حل مسئله، توانست نظر مثبت هیئت داوران را جلب کند و عناوین متعددی را از آنِ خود سازد.

وی گفت: در بخش نویسندگی کوثر عمادالدینی، در بخش کارگردانی مانیا فرار، در بخش موسیقی هادی قربانی و در بخش طراحی لباس، مانیا فرار و ساجده حقیقی‌اصل به‌طور مشترک رتبه اول را کسب کردند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان همچنین گفت: در بخش طراحی گریم نیز کوثر عمادالدینی و زهرا ذوالفقاری رتبه اول این بخش و در بخش بازیگری هم فاطمه امینی رتبه اول، تینا علیپور رتبه دوم و نازنین زهرا داروغه رتبه سوم را از آنِ خود کردند.

رضازده افزود: گروه نمایشی «سارا و دنیای خیال» از شهرستان فردوس و گروه نمایشی «راز پشمک» از شهرستان طبس به نمایندگی از هنرمندان دارای معلولیت استان، در این رویداد فرهنگی–هنری به اجرای نمایش پرداختند.

وی راهیابی نمایش «سارا و دنیای خیال» از شهرستان فردوس به جشنواره تئاتر فجررا نشان‌دهنده ظرفیت بالای تئاتر کودک و نوجوان در خراسان جنوبی دانست که حتی می‌تواند منجر به تقویت تئاتر آموزشی، اجتماعی و خلاقانه کشور شود.