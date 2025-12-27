پخش زنده
مدیر خانه عمارت قطب یا خانه قطب رازی گفت: پس از احیا و بهسازی اساسی، فعالیت این عمارت تاریخی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی آغاز شد و امروز بهعنوان پاتوق رویدادهای فرهنگی و هنری دزفول شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر خانه تاریخی قطب دزفول با تأکید بر نقش این مجموعه در احیای آیینهای بومی گفت: هدف ما از آغاز فعالیت، احیای سنن و رسوم قدیمی دزفول و آشنا کردن نسل جوان با آیینهای اصیل محلی است.
مهدی اکبری افزود: خوشبختانه برنامههای متنوع فرهنگی با استقبال گسترده شهروندان و هنرمندان روبهرو شد و جایگاه عمارت قطب را در تقویم فرهنگی شهر تثبیت کرد.
وی همزمان با بازدید خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی در آستانه برگزاری چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراث فرهنگی خوزستان، از تبدیل این بنای ۴۰۰ ساله به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی شهر خبر داد.
احیای سنتها و پیوند نسلها
مدیر خانه تاریخی قطب با اشاره به مرمت و بازگشایی این خانه تاریخی از دیماه ۱۴۰۲ با تأکید بر نقش این مجموعه در احیای آیینهای بومی گفت: از زمان بازگشایی تاکنون رویدادهای متعددی در این مجموعه برگزار شده که از جمله آنها میتوان به اجرای موسیقی سنتی و محلی دزفول، آوازهای فولکلور با حضور خوانندگان مجرب، شبهای موسیقی دزفولی، آیینهای سمنوپَزو و حنابندون دزفولی، جشن باران، شب چله، جشن تولد زمستان، استقبال از بهار، شاهنامهخوانی، کتابخوانی با حضور نویسندگان دزفولی، شعرخوانی محلی و پذیرایی با غذاهای اصیل دزفولی اشاره کرد.
خانهای با ارزش معماری کمنظیر
وی درباره ویژگیهای معماری این بنای تاریخی افزود: خانه قطب رازی که قدمت آن به اواخر دوره صفوی و ابتدای قاجاریه بازمیگردد، یکی از نمونههای برجسته معماری تاریخی دزفول است. آجرکاریهای کمنظیر، خوونچینیهای ظریف، فضاهای سنتی و شوادون بزرگ این خانه، آن را به آلبومی کامل از سبکهای معماری دزفول تبدیل کرده است.
جایگاه در بافت تاریخی دزفول
اکبری با اشاره به ظرفیتهای گردشگری دزفول گفت: این شهر با ۲۸ محله قدیمی و ۲۴۰ هکتار بافت تاریخی، یکی از غنیترین بافتهای تاریخی جنوب کشور را در خود جای داده است. خانه قطب رازی نیز پس از مرمت، به یکی از زیرساختهای مهم گردشگری و فرهنگی شهر تبدیل شده و نمونهای موفق از بهرهبرداری فرهنگی از خانههای تاریخی به شمار میرود.
قطب؛ مرکز تپنده فرهنگ دزفول
مدیرخانه تاریخی قطب تأکید کرد: عمارت قطب امروز تنها یک بنای تاریخی نیست؛ بلکه مرکز تپنده فرهنگ، آیین و هنر دزفول است. این خانه با ایجاد فضای تعامل فرهنگی و فراهم کردن بستری برای حضور نسل جوان، نقش مؤثری در پویایی فرهنگی شهر ایفا میکند و میتواند الگویی برای بازآفرینی دیگر خانههای تاریخی دزفول باشد.
عمارت تاریخی قطب در شهر دزفول، بنایی با قدمت بیش از ۴۰۰ سال از اواسط دوره صفویه به یادگار مانده که اگر چه عنوان «خانه» به آن اطلاق میشود اما در اصل ،«دیوانخانه» ای برای مراودات مالی و اداری صاحبخانه بوده است. بنایی باشکوه و آجرچینیهای منحصربفرد که دقت در ظرافت و هنر معماران سازنده بنا، هر انسانی را به وجد میآورد. در سالهای اخیر این بنا با همکاری مالک و همت سرمایهگذار مرمت، بازسازی و بهسازی شد .
خانه تاریخی قطب به عنوان اثری فاخر در معماری دزفول، شهر آجر، پذیرای فرهنگ دوستان است و بهعنوان یکی از مراکز گردشگری دزفول به زیرساختهای گردشگری شهر اضافه شده و امروزه به یک آلبوم دیدنی از سبک معماری تاریخی دزفول تبدیل شده است.