مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با حضور در سد انحرافی آسک هندیجان از پیشرفت فیزیکی طرح احداث لاگون ایستگاه پمپاژ آسک مربوط به آب شرب این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در این بازدید آخرین وضعیت سد انحرافی آسک، ایستگاه پمپاژ آب شرب هندیجان و همچنین پروژه احداث لاگون در مجاورت این ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت.
ایستگاه پمپاژ آسک نقش مهمی در تأمین بخشی از آب شرب شهرستان هندیجان دارد.
طرح احداث لاگون ایستگاه پمپاژ آسک جهت آب شرب هندیجان با هدف کاهش تاثیر کدورت آب در زمان وقوع سیلاب و پمپاژ مطمئن و مستمر آب در حال اجراست. پیش از این، بهدلیل برداشت آب از کانال سمت چپ سد آسک، در زمان سیلاب و افزایش کدورت آب، اختلال و تأخیر چندساعته در فرآیند پمپاژ آب شرب و برداشت آب برای کشاورزی ایجاد میشد. بهمنظور جلوگیری از بروز این مشکلات، احداث لاگون در مجاورت ایستگاه پمپاژ در دستور کار قرار گرفت.
این طرح هماکنون با حدود ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی قرار دارد و بنا بر اعلام مجری طرح، انشاءالله پیش از دهه مبارک فجر سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
گفتنی است اجرای این پروژه با پیگیریهای نماینده مردم شریف هندیجان در مجلس شورای اسلامی، دکتر امیر حیات مقدم، فرمانداران سابق و فعلی شهرستان هندیجان و همکاری سایر مسئولان مرتبط آغاز و در حال تکمیل است.
در جریان این بازدید، عباس صدریان فر با اشاره به اهمیت زیرساختهای آبی منطقه، تأکید کرد: از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی، اجرای پروژههایی همچون سد چمشیر است که امروز نقش بسزایی در تأمین آب کشاورزی و شرب منطقه ایفا میکند.
وی افزود: در حال حاضر ورودی ناچیزی بهصورت مستمر به سد چمشیر وارد میشود و اگر این سد وجود نداشت، تخصیص حدود ۸۵ میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب و کشاورزی شهرستان هندیجان امکانپذیر نبود.
وی سد چمشیر را نعمتی بزرگ برای منطقه دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز شاهد ثبت رکوردهای مطلوبی در تولیدات کشاورزی منطقه بودیم که این موضوع نشاندهنده مدیریت صحیح منابع آب است.
در پایان، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ضمن قدردانی از کشاورزان منطقه هندیجان، آنان را کشاورزانی آگاه و همراه توصیف کرد و گفت: کشاورزان این منطقه همواره قدر آب را دانستهاند و با همکاری و درک صحیح، نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع آبی داشتهاند.