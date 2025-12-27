

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح ملی هویت‌گذاری و پلاک‌کوبی دام در سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف مهار قاچاق دام و حمایت هدفمند از دامداران واقعی، با همکاری تمام دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است.

حسین نگهدار افزود: اجرای طرح ملی هویت‌گذاری و پلاک‌کوبی دام به عنوان اقدامی استراتژیک برای مقابله با قاچاق دام و حمایت از دامپروری قانونی، با همکاری گسترده همه دستگاه‌های مسئول در سراسر کشور در حال پیگیری است.

او با بیان اینکه این طرح بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون نظام جامع دامپروری ابلاغ شده است، ادامه داد: اجرای موفق این طرح ملی به هماهنگی بین نهاد‌های مختلف از دامپزشکی تا نیروی انتظامی وابسته است و اتحادیه‌ها و تشکل‌های دامداران (تشکل‌های غیردولتی) به عنوان مجری اصلی عملیات پلاک‌کوبی در سطح استان فعالیت می‌کنند.





سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به مزایای گسترده این طرح برای اقتصاد، امنیت غذایی و دامداران اشاره کرد و گفت: برای دامدارانی که دام‌های خود را پلاک‌کوبی کنند، دسترسی به خدمات بانکی، نهاده‌های یارانه‌ای، بیمه و سایر حمایت‌ها تسهیل می‌شود.

وی مصونیت دامداران از جریمه‌های احتمالی ناشی از اتهام قاچاق و همچنین برنامه‌ریزی هدفمند برای ارائه خدمات بر اساس آمار واقعی را از دیگر مزایای این طرح برشمرد.