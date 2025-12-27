به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛قهرمان شاهی گفت:مأموران انتظامی پلدختر،یک دستگاه کامیون مشکوک به حمل بار قاچاق را در این شهرستان توقیف کردند..

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان افزود: پرونده قاچاق آرد به ارزش ۲۸۰ میلیون تومان در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۵۷۶ میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.

شاهی با بیان اینکه ۲۸۸ میلیون تومان هم معادل ارزش کالا به جریمه اضافه شده، گفت:قاچاقچی آرد به پرداخت ۸۶۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است .