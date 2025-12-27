تایلند و کامبوج با آتش‌بس «فوری» موافقت کردند و متعهد شدند به چندین هفته درگیری‌های مرگبار مرزی که منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر و آوارگی بیش از نیم میلیون نفر از هر دو طرف شده است، پایان دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کامبوج و تایلند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که آتش‌بس از ظهر امروز (شنبه) به وقت محلی اجرایی می‌شود و شامل «همه انواع سلاح‌ها، از جمله حملات به غیرنظامیان، اهداف و زیرساخت‌های غیرنظامی و اهداف نظامی هر دو طرف، در همه موارد و همه مناطق» می‌شود.

به نوشته روزنامه گاردین، در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «هر دو طرف با حفظ استقرار کنونی نیرو‌ها بدون تحرکات بیشتر توافق کرده‌اند.»

بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع کامبوج منتشر کرد، «هرگونه تقویت نیرو، تنش‌ها را افزایش می‌دهد و بر تلاش‌های بلندمدت برای حل و فصل اوضاع تاثیر منفی می‌گذارد.»

دو کشور همچنین با همکاری برای مین زدایی و مقابله با جرایم سایبری موافق کرده‌اند.

این توافق که توسط وزیر دفاع تایلند و همتای کامبوجی‌اش امضا شد، به ۲۰ روز درگیری که شامل پرواز جنگنده‌ها، تبادل آتش موشک و آتش توپخانه بود، پایان داد.

با اینکه دو کشور امروز برای پایان دادن به درگیری مذاکراتی را برگزار کردند، کامبوج گزارش داد که تایلند با جنگنده‌های خود به منطقه‌ای در شمال غربی این کشور حمله کرده است.

وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد که تایلند صبح امروز جنگنده‌های اف-۱۶ خود را برای پرتاب چهار بمب به سمت هدفی در شمال غربی این کشور مستقر کرده است.

روز جمعه، کامبوج اعلام کرد که در حمله هوایی مشابهی، ۴۰ بمب به سمت هدفی در روستایی در همان استان پرتاب شده است. ارتش تایلند حمله روز جمعه را تایید کرد.

ادعا‌های ارضی در سراسر مرز دو کشور علت اصلی درگیری‌ها بین کامبوج و تایلند است که در ژوئیه رخ داد. با وجود آتش بس متزلزل با میانجی‌گری نخست وزیر مالزی که مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز بود، کامبوج و تایلند بار دیگر اوایل دسامبر درگیری‌های مرزی خود را آغاز کردند.