

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،فرماندار کرمانشاه بر لزوم انجام دقیق و شفاف فرآیند انتخابات شورای شهر به عنوان یک «کلان‌شهر مؤثر در منطقه» تأکید کرد.

«محمد مبین» با اشاره به مواد قانونی مرتبط، وظایف سنگین هیات اجرایی از جمله «مسئولیت صحت اجرای انتخابات» را برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۴ قانون، هیات اجرایی موظف است در تمام مراحل، بی‌طرفی کامل خود را حفظ کنند.

در ادامه و پس از رای گیری مخفی؛ رمضان دهنوی، رضا محمودیان، مصطفی امیدی، فرهاد همتی، پریسا جواهری، مهدی فتاحیان، محمد جعفر نجفی و نادر فخری به عنوان اعضای هیات اجرایی شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند.

همچنین امیر علی نورنیا، فرزاد جعفری، علی اسلام پناه، حمید اعتصام فر و بهمن یار شیخی نیز به عنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی انتخابات شهرستان انتخاب شدند.

این جلسه در آستانه آغاز مرحله ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد و نشان‌دهنده آغاز رسمی فرآیند اجرایی این دوره از انتخابات در شهرستان کرمانشاه است.

هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با سراسر کشور یازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می شود.