به دلیل واژگونی یک کشتی حامل مهاجران که در نزدیکی سواحل سنگال به سمت جزایر قناری اسپانیا در حرکت بود، ۱۵۰ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «هلنا مالنو گارزون» رئیس سازمان مردمی کامیناندو فرونتراس در شبکه ایکس نوشت: در حالی که ما کریسمس را جشن می‌گیریم، صد‌ها خانواده عزادار هستند.

وی تخمین زد که حداقل ۱۶۹ نفر در حادثه غرق شدن کشتی در نزدیکی سواحل سنگال جان خود را از دست داده‌اند.

روزنامه سنگالی «لو سولی» گزارش داد که ۳۰ نفر از مسافران این کشتی زنده شناسایی شده‌اند، اگرچه این کشتی حدود ۲۰۰ نفر را حمل می‌کرد.

این روزنامه افزود که مرگ ۱۲ نفر تأیید شده است و چندین قربانی توسط بستگان شناسایی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این کشتی در ۲۲ دسامبر از دیامنیادیو در جزایر سالوم حرکت کرده است.

لو سولی گزارش داد که هر ۲ موتور کشتی از کار افتاده بود و کاپیتان قصد داشته در نزدیکترین ساحل پهلو بگیرد.

او سپس یک قایق کوچک‌تر را برای فرار فراخواند و چندین مسافر سعی کردند او را دنبال کنند. تکان‌های شدید قایق منجر به غرق شدن چندین نفر شد.

لو سولیل افزود، مقامات سنگال تحقیقاتی را در مورد این فاجعه آغاز کرده‌اند.

مسیر جزایر قناری یکی از خطرناک‌ترین مسیر‌های مهاجرت در جهان محسوب می‌شود.

تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۷۴۷ نفر در تلاش برای این سفر جان خود را از دست داده‌اند.

وزارت کشور اسپانیا از کاهش شدید مهاجرت در سال جاری در مقایسه با رکورد سال ۲۰۲۴ خبر داد.

بر اساس داده‌های دولت اسپانیا، در سال جاری این وزارتخانه ۱۷ هزار و ۵۵۵ مورد ورود مهاجران به جزایر قناری را ثبت کرده است، در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۳ هزار و ۷۳۷ مورد بوده است.