مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد: از اجرایی شدن عملیات قلع و قمع و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در ۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی و عرصه‌های طبیعی از مهم‌ترین وظایف جهاد کشاورزی بوده که در همین چارچوب، بنابه دستور مراجع قضایی، عملیات قلع و قمع تخلفات در مساحتی ۲۰ هزار مترمربع در روستا‌های تشبندان، چهارمحل‌آهی، زنگی‌کلای‌هرازپی و ناصرآباد از توابع بخش مرکزی این شهرستان اجرا شد.

اسلامی افزود: این اقدام مربوط به ۴۸ مورد پرونده بوده که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مورد رسیدگی قرار گرفته که این تخلفات شامل احداث بنای نیمه کاره غیرمجاز، دیوارکشی و سایر تعرضات به اراضی کشاورزی و ملی بود.

وی با اشاره به استمرار این اقدامات تصریح کرد: برنامه‌ریزی منظم برای شناسایی و قلع و قمع سایر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در سطح شهرستان در دستور کار قرار دارد و با همکاری مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

اسلامی همکاری بین‌دستگاهی را عامل موفقیت این عملیات دانست و گفت: تعامل سازنده دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های اجرایی، بیانگر اراده جدی شهرستان در برخورد با متصرفان اراضی عمومی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد به متخلفان هشدار داد: تمامی افرادی که اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و عرصه‌های ملی کرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع تصرف اقدام کنند؛ در غیر این صورت، برخورد قانونی با قاطعیت انجام خواهد شد.