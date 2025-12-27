پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان شورای سیاسی صدا و سیمای مرکز کرمان با حضور رئیس و دبیر ستاد انتخابات استان امروز درحال برگزاری است.
در این نشست که با حضور مدیرکل، معاونان و تهیهکنندگان مرکز همراه بود، حاضران در فضایی صمیمی به بررسی چالشها و فرصتهای پیشِرو در حوزه انتخابات پرداختند و بر نقش رسانه ملی در زمینهسازی برای مشارکت حداکثری مردم تأکید کردند.
در این نشست، عماد محمدی با تأکید بر ضرورت ترسیم مسیر روشن برای طی فرایند انتخابات در دوره جدید گفت: هدف، دستیابی به عملکردی مطلوب و زمینهسازی برای برگزاری انتخاباتی پرشور و اثرگذار است.
شهریاری دبیر ستاد انتخابات استان کرمان نیز با تأکید بر نقش صدا و سیما در تبیین صحیح فرایند انتخابات اظهار کرد: ارائه درست این فرایند، در واقع بازنمایی زندگی و مشارکت مردم از دریچه رسانه ملی است.
وی افزود: مهمترین دغدغه مشترک ستاد انتخابات و صدا و سیما، افزایش مشارکت مردمی است.
شهریاری با بیان اینکه فرایند انتخابات بهصورت غیررسمی از ۲۷ آذرماه با صدور دستور وزیر کشور آغاز شد، گفت: مراحل قانونی از جمله تشکیل هیئتهای اجرایی در شهرها در موعد مقرر انجام شده است.
وی با قدردانی از همراهی صدا و سیما افزود: برگزاری نشست با گروههای مرجع اهمیت ویژهای دارد و علیرغم تلاش جریانهای معاند برای کاهش مشارکت، پیشبینی ما مشارکت حداکثری است.
در بخش دیگری از این نشست، عطاپور رئیس ستاد انتخابات استان کرمان با قدردانی از حساسیت و همراهی صدا و سیما گفت: انتخابات یک فرایند جمعی، تشکیلاتی و گروهی است و این دوره ویژگیهای متمایزی دارد؛ نخستین انتخابات شوراها بهصورت مستقل، اولین انتخابات در دولت دکتر پزشکیان و اولین انتخابات پس از جنگ ۱۲ روزه.
وی گفت: شوراها وظایف و اختیارات گستردهای دارند و منابع مالی قابلتوجهی در اختیار آنهاست، اما نیازمند برنامهریزی دقیق هستند.
رئیس ستاد انتخابات استان با تأکید بر نقش رسانه در اعتمادسازی افزود: اگر مردم در انتخابات مشارکت نکنند، زندگی عادی آنان نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و این موضوع باید بهدرستی تبیین شود. شوراها صرفاً به آسفالت و امور روتین محدود نمیشوند و ایجاد رقابت میان دهیاریها میتواند موجب نشاط اجتماعی و تقویت شور انتخاباتی شود.
عطاپور با اشاره به برگزاری هوشمند انتخابات گفت: بیش از ۹۵ درصد اثر انگشت افراد پیش از انتخابات ثبت شده و فرایند رأیگیری بدون کاغذ انجام میشود. تجمیع آرا در همان شعب انجام و نتایج در دقایق ابتدایی قابل مشاهده خواهد بود.