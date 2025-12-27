به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: علی سالاری که ۲۹ آذر با علائم سردرد و سابقه سکته مغزی به اورژانس مراجعه کرده بود، پس از معاینات تخصصی و تصویربرداری، با تشخیص سکته و خونریزی مغزی به بخش‌های تخصصی منتقل شد.

محمود حسین پور افزود: متخصصان مغز و اعصاب، بیهوشی، داخلی و پزشکی قانونی یکم دی‌ماه، مرگ مغزی بیمار را تأیید کردند.

وی گفت: با رضایت خانواده این مرحوم و پس از گذراندن فرایند قانونی و تخصصی، هماهنگی برای برداشت عضو با تیم پیوند شیراز صورت گرفت.

رئیس واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: اکنون کبد و دو کلیه این اهداکننده ایثارگر با موفقیت برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان بوعلی شیراز ارسال شد.