فرماندار میرآباد گفت: در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان پیکر یک نفر از حادثهدیدگان از زیر بهمن خارج شده و تلاشها برای یافتن یک فرد مفقودشده ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار میرآباد گفت: ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴، در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان از توابع شهرستان میرآباد، چهار نفر که همگی از چوپانان منطقه بودند دچار حادثه شدند.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، دو نفر از حادثهدیدگان در همان لحظات اولیه با کمک مردم محلی از زیر بهمن نجات داده شدند و نیروهای امدادی نیز به سرعت به محل اعزام شدند.
سید حسامالدین بابگوره ادامه داد: تاکنون پیکر یک نفر از حادثهدیدگان از زیر بهمن خارج شده و تلاشها برای یافتن یک فرد مفقودشده همچنان ادامه دارد. در حال حاضر ۴ تیم جستوجو و نجات در منطقه آلواتان مشغول عملیات هستند.