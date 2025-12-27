پخش زنده
دیوارنگاره یادبود محمود اسکندری از خلبانان مطرح نیروی هوایی ارتش، واقع در بلوار خلج آباد کرج در فهرست کاندیداهای برترین نقاشیهای دیواری پلتفرم جهانی «Street Art Cities» در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، پلتفرم «Street Art Cities» مستقر در شهر آنتورپ بلژیک، یکی از معتبرترین و جامعترین مراجع جهانی در حوزه هنرهای شهری است که به معرفی و داوری دیوارنگارههای اجرا شده در سراسر جهان میپردازد.
دیوار نگاره یادمان خلبان محمود اسکندری اثر هنرمند نقاش عمار حقیقی است.