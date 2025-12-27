به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، پلتفرم «Street Art Cities» مستقر در شهر آنتورپ بلژیک، یکی از معتبرترین و جامع‌ترین مراجع جهانی در حوزه هنر‌های شهری است که به معرفی و داوری دیوارنگاره‌های اجرا شده در سراسر جهان می‌پردازد.

دیوار نگاره یادمان خلبان محمود اسکندری اثر هنرمند نقاش عمار حقیقی است.